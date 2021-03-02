محكمة العدل الأوروبية تلزم بولندا بمراعاة مبادئ استقلال القضاء

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء بأن اللوائح الجديدة في بولندا الخاصة بتعيين قضاة في المحكمة العليا قد تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن الحكم يلزم حكومة بولندا بوقف هذه اللوائح ومراعاة مبادئ استقلال القضاء والحق في الحماية القضائية.وجاء الحكم ردا على شكوى قدمها بعض القضاة في بولندا إلى محكمة العدل الأوروبية تفيد بأن اللوائح الجديدة جردتهم من الحق في استئناف قرار رفضهم كمرشحين للمحكمة العليا في بولندا.وتتعلق القضية بالتشريع الجديد الذي ينظم أعلى هيئة قضائية في بولندا، وهو المجلس الوطني للقضاء، وطريقته الجديدة في تعيين القضاة في المحكمة العليا ببولندا.