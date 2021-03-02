المشدد 3 سنوات لمسجل خطر يتاجر في الترمادول بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم، بالسجن المشدد 3 سنوات لرويج مخدر الترمادول بمنطقة المطرية.واتهمت النيابة "تامر.ا" مسجل خطر حيازة وإحراز مخدر الترامادول بقصد الاتجار.كان قسم المطرية أثناء تفقد الحالة الأمنية اشتبه في أحد الأشخاص وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من أقراص مخدر الترامادول، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.بمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف للتواصل مع عملائه.