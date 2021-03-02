السعودية وأفغانستان تبحثان سُبل تعزيز العلاقات البرلمانية

بحث رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، مع سفير أفغانستان لدى المملكة، أحمد جاويد مجددي، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشوري ومجلسي النواب والشوري في أفغانستان.وأكد آل الشيخ - خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" - أهمية تعزيز أعمال لجان الصداقة البرلمانية المشتركة بين مجلس الشورى والبرلمان الأفغاني، وأهمية التواصل المستمر لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.من جانبه، شدد جاويد على أهمية التعاون بين أفغانستان والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، وتفعيل العلاقات البرلمانية، ودورها في تحقيق تقارب أكبر وإسهام أوسع في تنمية العلاقات الثنائية.