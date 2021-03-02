المنطقة الأزهرية بشمال سيناء: الامتحانات تسير بشكل طبيعي

أكد مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية بشمال سيناء محسن أبو القاسم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تسير بشكل طبيعي، وأن غرفة العمليات بالمنطقة لم تتلق أي شكاوى، لافتا إلى أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وقد تم توفير كافة سبل الراحة والأمان والتعقيم والمطهرات بكافة اللجان.وأوضح أبو القاسم -في بيان اليوم الثلاثاء- أن طلاب الصف الأول الإعدادي بدأوا امتحاناتهم اليوم بالقرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية، على أن تستكمل بعد غد بالمواد الثقافية، بينما يختتم طلاب الصف السادس (الشهادة الابتدائية) امتحاناتهم اليوم بامتحان المواد العربية والثقافية، ويواصل طلاب الصف الثاني الثانوي (أدبي وعلمي) امتحاناتهم اليوم لمواد التفسير والحديث والتوحيد.وأشار إلى أنه تتم متابعة الامتحانات على مستوى المعاهد الأزهرية بالمحافظة للاطمئنان على جودة الورقة الامتحانية ووضوحها ومستوى الامتحان، بالإضافة إلى مراكز توزيع الأسئلة ورصد الدرجات، ومراجعة خطة المتابعة للموجهين وتوزيعهم على اللجان الامتحانية وجاهزية تقارير الامتحانات.وشدد أبو القاسم على عدم التهاون أو التقصير في تعقيم وتطهير اللجان يوميا وعدم السماح لأي شخص بدخول المبنى إلا بعد تطبيق الإجراءات الوقائية عليه.