86 وفاة و8495 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 86 حالة وفاة و8495 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و648 ألف حالة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليصل إلى 60 ألفا و267 حالة.وذكرت أن 3738 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و406 آلاف حالة، وفقا لما أوردته وكالة "إرنا" الإيرانية.