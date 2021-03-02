إنقاذ 91 مهاجرا غير شرعي من الغرق قبالة السواحل الليبية

أنقذت القوات المختصة في ليبيا اليوم الثلاثاء، 91 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة قبالة السواحل الليبية حاولوا السفر إلى أوروبا بطرق غير شرعية.وبحسب بوابة الوسط الليبية، فإن المهاجرين كانوا على متن زوارق مطاطية مبحرة نحو الشواطئ الأوروبية، قبل أن يطلقوا نداء استغاثة، تحرك على إثره طاقم الزورق "فزان" إلى موقعهم.وفور إتمام عملية الإنقاذ، تم إنزال المهاجرين في قاعدة طرابلس البحرية؛ تمهيدا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.