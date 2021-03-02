وصول 15 ألف جرعة لقاح إضافية ضد كورونا من ألمانيا للتشيك

وصلت 15 ألف جرعة تطعيم إضافية من ألمانيا إلى التشيك المتضررة بقوة من تفشي فيروس كوروناالمستجد، وذلك بحسب ما أكدته متحدثة باسم الإقليم الإداري للمنطقة التي تقع بها مدينة كارلوفي فاري التشيكية.وأعلنت ولايات سكسونيا وتورينجن وبافاريا الألمانية التبرع المشترك المحدد للنقاط الساخنه التي يزداد بها معدل الإصابة بكورونا في غرب التشيك، والقريبة من الحدود الألمانية.وأضافت الحكومة التشيكية في براغ 1800 جرعة لقاح من مخزونها المحدود (لتلك المناطق)، وبحسب بيانات وزارة الصحة التشيكية، يبلغ معدل حدوث العدوى بالفيروس لكل 100 ألف مواطن في البلاد كل سبعة أيام 597 في مدينة خب و1002 في سوكولوف و963 في كارلوفي فاري.