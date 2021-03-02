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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شال الطحال وحالته خطيرة.. تفاصيل جديدة في طعن طالب ثانوي لزميله بالفيوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:22 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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لم يكن يعلم الطالب عبدالرحمن حسين، 17 عاما، أنه سيفقد جزء من جسده عندما خرج صباح أمس الإثنين لتأدية امتحانه بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية، بالصف الثاني الثانوي، نتيجة مشاجرة بينه وأحد زملائه، والتي أدت لاصابته بجروح بالغة، وتم نقله لمستشفى الفيوم العام.

يقول أبوباسم أحمد، زوج خالته، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنهم تفاجئوا باتصال هاتفي يفيد بإصابة عبدالرحمن في بطنه وصدره "بمطواة" على يد زميله بالمدرسة بسبب مشادة كلامية بينهما، ترصد له على إثرها الثاني "ع. ر" وطعنه عدة طعنات وهرب على "موتوسيكل".

يضيف: "ذهبنا إلى المستشفى العام والولد ظل ينزف لمدة 7 ساعات ودخل غرفة العمليات، وعمل عملية استئصال الطحال، وحالته ما زالت خطيرة حتى الآن، وإحنا بنطالب بحق إبننا".

وكان قد تلقى اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ عن وقوع مشاجرة بين طالبين بالصف الأول الثانوي بمدرسة جمال عبدالناصر، وقام أحدهما بطعن زميله بسلاح أبيض في البطن.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام وتم إيقاف النزيف وإجراء عملية جراحية عاجلة.

وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 2022 جنح لسنة 2021 قسم ثان الفيوم، وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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