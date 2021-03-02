أرباح قياسية لشركة «زووم» في «مؤتمرات الفيديو» بسبب كورونا

حققت شركة "زووم" Zoom الأمريكية، رائدة منصات مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت، أرباحًا قياسية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الشركة - وفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية - أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 326٪ على أساس سنوي، بينما تظل الأعمال من المكاتب معلقة بسبب كورونا، معلنة عن إيرادات بقيمة 2.6 مليار دولار مع القليل من المؤشرات على التباطؤ.وذكرت الصحيفة أن الإيرادات من الممكن أن تتغير لا سيما مع عمليات التطعيم بلقاح كورونا حول العالم قائلة: " اللقاحات من الممكن أن تغير الصورة"، وخلال الوباء، أصبحت الشركة التي تم تأسيسها قبل 9 سنوات مرادفة لعقد مؤتمرات الفيديو، حيث مازالت الحياة المكتبية التقليدية معلقة بالنسبة للكثيرين.وتوقعت الشركة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام تحقيق إيرادات تتراوح بين 900 مليون دولار و905 ملايين دولار، وهي أعلى بكثير من تقديرات المحللين.بينما توقعت الصحيفة عودة العاملين والطلاب إلى أماكنهم في المستقبل القريب مع نمو إمدادات لقاحات كورونا وتباطؤ انتشار الفيروس وهو احتمال أثار قلق بعض مستثمري "زووم".