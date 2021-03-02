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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفوضية اللاجئين: العنف في نيجيريا أدى لفرار الآلاف إلى النيجر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:21 م
جريدة الدستور
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أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين أن العنف المتصاعد في شمال غرب نيجيريا أدى إلى فرار الآلاف إلى النيجر المجاورة، حيث يتصاعد العنف أيضا.

وقال المتحدث باسم المفوضية بوريس شيشركوف -في تصريح اليوم الثلاثاء- إن أكثر من 7660 لاجئا من نيجيريا فروا إلى منطقة مارادي في النيجر هذا العام في الوقت الذي نزح فيه 3500 مواطن آخر من النيجر داخل البلاد معظمهم لاجئون من النساء والأطفال الذين نزحوا بعد الهجمات الأخيرة في ولاية سوكوتو النيجيرية.

وأضاف المتحدث أن منطقة مارادي في جنوب النيجر تستضيف حاليا قرابة الـ100 ألف نازح من بينهم 77 ألف لاجئ نيجيري فروا من هجمات عنيفة في ولايات الشمال الغربي.

وأشار إلى أن فرق المفوضية في النيجر سجلت برغم ذلك تصاعدا في أعمال العنف المميتة داخل مارادي نفسها؛ حيث تم الإبلاغ عن المزيد من الضحايا والحوادث الخطيرة في يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بالنصف الثاني من عام 2020.

وأكد المتحدث حاجة الأشخاص النازحين إلى الماء والغذاء والمأوى والخدمات الصحية، خاصة بعد أن فر معظمهم خالي الوفاض في عجلة من أمرهم لإنقاذ حياتهم، لافتا إلى أن المفوضية تعمل مع السلطات لنقل اللاجئين بعيدا عن الحدود إلى مناطق أكثر أمانا.

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