بيلاروسيا: الحديث عن اندماجنا مع روسيا في دولة «بات من الحماقة»

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو- في معرض تعليقه على إمكانية اندماج بلاده وروسيا في دولة اتحاد واحدة- إن العالم تغير كثيرًا لدرجة أنه سيكون من الحماقة حتى العمل في هذا الاتجاه.وأضاف لوكاشينكو - في تصريح اليوم الثلاثاء نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "نحن دولة مستقلة وذات سيادة، والعالم قد تغير اليوم كثيرًا للحديث عن أن تصبح بيلاروس جزءا من روسيا أو أن تصبح روسيا جزءًا من بيلاروس".وتابع: تغير العالم وبات الحديث حتى عن الاندماج وإنشاء هيئات حاكمة موحدة بين البلدين من الحماقة، مؤكدا أنه سيكون من الغباء حتى العمل في هذا الاتجاه.