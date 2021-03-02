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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين تدين استمرار الاحتلال في التوسع بعمليات الاستيطان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:20 م
جريدة الدستور
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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عمليات الاستيطان بجميع أشكاله بما فيها عمليات هدم وتخريب المنازل والمنشآت والممتلكات الفلسطينية.

واعتبرت الخارجية - في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية - ما يحدث حربا حقيقية مفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل المساحة العظمى من الأرض الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أن أشكال وأساليب وإجراءات الاستيطان تتعدد وأن النتيجة واحدة وهي الضم، موضحة أن هذه الأساليب التي تمارسها دولة الاحتلال لتعميق وتوسيع سرقتها للأرض الفلسطينية كثابت مستمر في فكرها الاستيطاني، وتجذرت ميدانيا منذ أن تولى اليمين الحكم في إسرائيل.

وشددت على أن سياسة الاحتلال تهدف إلى ابتلاع أوسع مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية ليس فقط أنها متواصلة ولم تتغير، بل تتعمق وتتصاعد يوما بعد يوم على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

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