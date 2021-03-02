حملات لرفع الإشغالات بنطاق مدينتي الزقازيق وبلبيس

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة بالاشتراك مع إدارة المرور لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص، وأسفرت عن ضبط 8 مركبات، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتعاون مع شرطة المرافق بحملة لرفع الإشغالات المخالفة وأسفرت عن تحرير 15 محضر إشغال، وإزالة 79 حالة إشغال وتحرير 2 محضر بيئة وتحرير محضرين ضد أصحاب مقاهي مخالفة لتقديم الشيشة وتم مصادرة 22 شيشه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.