الإمارات تأمل في إبرام اتفاقيات حول تجنب الازدواج الضريبي مع دول أوراسيا

أعلن وزير الدولة الإماراتي أحمد علي الصايغ أن بلاده تعول على توقيع اتفاقيات حول حماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي مع جميع دول منطقة أوراسيا.وقال الصايغ- خلال منتدى "إيه إي إم- أوراسيا 2021 "عبر تقنية الإنترنت، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية اليوم الثلاثاء- "نعتبر حماية الاستثمار وتعزيز اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي أساسا مهما لمنصة الاستثمار، وسنواصل تعزيز مثل هذه الاتفاقيات في منطقة أوراسيا، حيث صادقنا على معاهدات حماية الاستثمار مع 10 دول، واتفاقيات حول تجنب الازدواج الضريبي مع 11 دولة".وأضاف:"نأمل أن تبرم جميع الدول الأوروآسيوية مثل هذه الاتفاقيات قريبا مع الإمارات العربية المتحدة"، مشيرا إلى أن سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة ستكثف تعاونها في هذا الاتجاه خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلف في نهاية مارس 2020 بفرض ضريبة بنسبة 15 % على الدخل في شكل توزيعات أرباح وفوائد محولة إلى حسابات بالخارج، مؤكدا أن هذا يتطلب تعديل الاتفاقيات مع الدول الأخرى في مجال تجنب الازدواج الضريبي، محذرا من أن بلاده ستنسحب من جانب واحد من مثل هذه الاتفاقات مع الدول التي لن تقبل مقترحاتها.