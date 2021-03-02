رئيس الأركان السوداني: اتفاقية عسكرية مع مصر لتحقيق الأمن القومي

أعلن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس الأركان السوداني، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقية عسكرية مع مصر في العاصمة السودانية الخرطوم، وفقا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف لتحقيق الأمن القومي في السودان ومصر.وفي غصون ذلك، يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يتوجه إلى العاصمة السودانية الخرطوم، يوم السبت المقبل، في زيارة رسمية تستغرق ساعات وفقًا لـ«الشرق بلومبيرج».وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أمس الاثنين، أن رئيسي الأركان السوداني والمصري سوف يوقعان، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات تعاون عسكري بين البلدين، حيث توجه وفد عسكري مصري رفيع المستوى إلى السودان لعقد اجتماعات ولقاءات مهمة على صعيد التعاون العسكري.