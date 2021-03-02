إنشاء 7 مدارس بديرب نجم في الشرقية بتكلفة 30 مليون جنيه
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:13 م
سارة الوردانىطباعة
أوضح المهندس وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، أنه جار إنشاء 7 مدارس بنطاق المركز والوحدات المحلية القروية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، حيث إنه جار مدرسة شوبك اكراش الإبتدائية (توسع 8 فصول) بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و400 ألف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 65%، ومدرسة الهوابر الإعدادية (توسع 8 فصول) بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و400 الف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 100%، واحلال وتجديد مدرسة برمكيم الإبتدائية بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و190 الف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 15%.
كما أنه جار انشاء مدرسة أحمد عربي الإبتدائية باكوة (توسع جزئي) بتكلفه اجماليه بلغت 4 مليون و50 الف جنيه بنسبة تنفيذ 2%، ومدرسة سهام عبدالحميد السيد الثانوية بشوبك اكراش بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون و744 الف جنيه بنسبة تنفيذ 15%، ومدرسة محمد عبدالمنعم الثانوية بصفط زريق وبتكلفة إجمالية بلغت 7 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 20%، ومدرسة العميد سويلم عبدالمنعم الإبتدائية – عزبة فودة حبيب - اللبا بتكلفه اجماليه بلغت 5 مليون و379 ألف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 25%.
أشار إلى أن إجمالي تكلفة المدارس الجاري تنفيذها بنطاق المركز والوحدات المحليه بلغت 30 مليون جنيه و163 ألف جنيه.
كما أنه جار انشاء مدرسة أحمد عربي الإبتدائية باكوة (توسع جزئي) بتكلفه اجماليه بلغت 4 مليون و50 الف جنيه بنسبة تنفيذ 2%، ومدرسة سهام عبدالحميد السيد الثانوية بشوبك اكراش بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون و744 الف جنيه بنسبة تنفيذ 15%، ومدرسة محمد عبدالمنعم الثانوية بصفط زريق وبتكلفة إجمالية بلغت 7 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 20%، ومدرسة العميد سويلم عبدالمنعم الإبتدائية – عزبة فودة حبيب - اللبا بتكلفه اجماليه بلغت 5 مليون و379 ألف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 25%.
أشار إلى أن إجمالي تكلفة المدارس الجاري تنفيذها بنطاق المركز والوحدات المحليه بلغت 30 مليون جنيه و163 ألف جنيه.