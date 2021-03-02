إنشاء 7 مدارس بديرب نجم في الشرقية بتكلفة 30 مليون جنيه

أوضح المهندس وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، أنه جار إنشاء 7 مدارس بنطاق المركز والوحدات المحلية القروية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، حيث إنه جار مدرسة شوبك اكراش الإبتدائية (توسع 8 فصول) بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و400 ألف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 65%، ومدرسة الهوابر الإعدادية (توسع 8 فصول) بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و400 الف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 100%، واحلال وتجديد مدرسة برمكيم الإبتدائية بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و190 الف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 15%.كما أنه جار انشاء مدرسة أحمد عربي الإبتدائية باكوة (توسع جزئي) بتكلفه اجماليه بلغت 4 مليون و50 الف جنيه بنسبة تنفيذ 2%، ومدرسة سهام عبدالحميد السيد الثانوية بشوبك اكراش بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون و744 الف جنيه بنسبة تنفيذ 15%، ومدرسة محمد عبدالمنعم الثانوية بصفط زريق وبتكلفة إجمالية بلغت 7 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 20%، ومدرسة العميد سويلم عبدالمنعم الإبتدائية – عزبة فودة حبيب - اللبا بتكلفه اجماليه بلغت 5 مليون و379 ألف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 25%.أشار إلى أن إجمالي تكلفة المدارس الجاري تنفيذها بنطاق المركز والوحدات المحليه بلغت 30 مليون جنيه و163 ألف جنيه.