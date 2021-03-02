حسين فهمي يتصدر التريند.. كيف تعيش علي طريقة «العجوز الشاب»؟

استايله شبابى:



الالون المهبجة:



ممارسة الرياضة:



سر جاذبيته



حبة للرقص:



حبة للموسيقي:



تصدر الفنان القدير حسن فهمي ترند محركات البحث جوجل، بعد أن كشف عن تفاصيل مشروعاته الفنية التى يشارك فيه المرلحة المقبلة ويتم تصويرها، خلال لقاءه ببرنامج et بالعربى، فهو يشارك في فيلم الكاهن.ظهر الفنان حسين فهمي بمظهر جمالي كما اعتدنا عليه، فهو من أكثر الفنانين التي يحبها الشباب بسبب أناقتة ومظهره الجذاب، وقد أطلقوا عليه " العجوز الشاب" ونرصد سبب حب الشباب للنجم القدير:يفضل دائما الفنان حسين فهمي الظهور بملابس كاجوال مثل الشورت مع القميص، وكوتشي أبيض.يختار الفنان الألوان المهبجه، التي تعطية سن أصغر، لذا أطل عليه العجوز الشاب.دائما ما يتردد حسين فهمي على الصالات الرياضية فهو يمارس التمارين للمحافظة علي رشاقته.كان الفنان حسين فهمي ومازال معشوق الفتيات بسبب ملامحة من شعر أصفر وعيون زرقاء ولون بشرته.يفضل الفنان حسين الرقص، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات له وهو يرقص وقد صرح في عدد من اللقاءات أن الرقص من أكثر الاشياء التي يفضلها.يعشق الفنان الاستماع إلي الموسسقي في معظم الوقت، تشعره بالسعادة طوال الوقت.