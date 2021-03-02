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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

حسين فهمي يتصدر التريند.. كيف تعيش علي طريقة «العجوز الشاب»؟

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:49 م
حسين فهمي
حسين فهمي
هويدا سعيد
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تصدر الفنان القدير حسن فهمي ترند محركات البحث جوجل، بعد أن كشف عن تفاصيل مشروعاته الفنية التى يشارك فيه المرلحة المقبلة ويتم تصويرها، خلال لقاءه ببرنامج et بالعربى، فهو يشارك في فيلم الكاهن.

ظهر الفنان حسين فهمي بمظهر جمالي كما اعتدنا عليه، فهو من أكثر الفنانين التي يحبها الشباب بسبب أناقتة ومظهره الجذاب، وقد أطلقوا عليه " العجوز الشاب" ونرصد سبب حب الشباب للنجم القدير:

استايله شبابى:
يفضل دائما الفنان حسين فهمي الظهور بملابس كاجوال مثل الشورت مع القميص، وكوتشي أبيض.

الالون المهبجة:
يختار الفنان الألوان المهبجه، التي تعطية سن أصغر، لذا أطل عليه العجوز الشاب.

ممارسة الرياضة:
دائما ما يتردد حسين فهمي على الصالات الرياضية فهو يمارس التمارين للمحافظة علي رشاقته.

سر جاذبيته
كان الفنان حسين فهمي ومازال معشوق الفتيات بسبب ملامحة من شعر أصفر وعيون زرقاء ولون بشرته.

حبة للرقص:
يفضل الفنان حسين الرقص، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات له وهو يرقص وقد صرح في عدد من اللقاءات أن الرقص من أكثر الاشياء التي يفضلها.

حبة للموسيقي:
يعشق الفنان الاستماع إلي الموسسقي في معظم الوقت، تشعره بالسعادة طوال الوقت.

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