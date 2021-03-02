بدء احتفال أتباع الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب

أعلن أتباع الطرق الصوفية، عن بدأ احتفالاتهم بمولد السيدة زينب رضي الله عنها، اليوم، وذلك داخل ساحات ومقرات الطرق الصوفية المنتشرة حول في جميع أنحاء الجمهورية، وتنتهي الاحتفالات يوم الثلاثاء القادم، حيث تقام الليلة الختامية "آون لآين".وقال الدكتور سيد مندو نائب الطريقة السمانية، إن أتباع ومريدي الطرق يحتفلون داخل الساحات ولايحتفلون داخل مسجد ومقام السيدة زينب؛ نظرًا لغلق الضريح ومنع الأوقاف أي احتفالات داخل المسجد.وأوضح "مندور" أن الاحتفال بمولد السيدة زينب عادة صوفية منتظمة ولايمكن لمريدي وأتباع الطرق عدم تنظيمها، لأنهم يرون أن الخير يكون دائما في الاحتفال والإحتفاء بمولد الصالحين رضوان الله عليهم آجمعين.