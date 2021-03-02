7937 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 آلاف و937 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و719 ألفا و708 حالات.وذكرت الوزارة - حسبما ذكر "راديو بولندا" - أنه تم تسجيل 216 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 44 ألفا و8 حالات.وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و438 ألفا و32 شخصا، وذلك بعدما تعافى 7171 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.