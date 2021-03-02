«النواب الإيطالي» يرحب بموافقة «كونتي» على إعادة تأسيس حركة خمس نجوم

رحب رئيس مجلس النواب الإيطالي القيادي في حركة خمس نجوم روبرتو فيكو بموافقة رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي على إعادة تأسيس الحركة، التي شهدت انشقاقات مؤخرا، خاصة بعد تصويت منتسبيها عبر الإنترنت، على دعم حكومة ماريو دراغي، وتراجعت قاعدتها الشعبية بصورة كبيرة منذ فوزها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2018.وقال فيكو- في منشور على (فيس بوك)، نقلته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - إن استعداد كونتي لصياغة مشروع إعادة تأسيس حركة (خمس نجوم) يعتبر أمرا إيجابيا يكتسي قيمة كبيرة.وأردف "مجتمعنا يتوسع، وأمامنا مسار طويل لنقطعه لإعادة التفكير في المستقبل".يشار إلى مؤسس حركة (خمس نجوم) بيبي غريللو، قد عقد مع قادة الحركة الآخرين نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا مع كونتي؛ لإقناعه بالانضمام إلى القيادة.وكان كونتي، المحسوب على الجناح اليساري في الحركة، رغم عدم انضمامه خلال السنوات الماضية بصفة رسمية إلى الحركة، أعلن، في وقت سابق، بعد استقالة حكومته العودة إلى التدريس بكلية القانون في جامعة فلورنسا.