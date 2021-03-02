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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات التركية تعتقل 24 شخصا بينهم عسكريون بتهمة الانتماء لجولن

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:08 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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اعتقلت السلطات التركية 24 مواطنًا في محافظة أنقرة من بينهم عسكريون مايزالون في الخدمة بقيادة القوات البرية، وذلك بتهمة الانتماء لحركة الخدمة بزعامة الداعية التركي فتح الله جولن، والتي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية.

ووفقًا لوسائل اعلام تركية، فقد أرفقت في ملف الاتهام اتصالات المعتقلين بأعضاء الجماعة عبر الهاتف العمومي.

وأصدر بيان المدعين العامين الصادر في أنقرة، اليوم الثلاثاء، أن من بين المعتقلين عقيد في الخدمة ونقباء وضابط مفصول من الجيش وعقيد متقاعد. وفي الوقت نفسه، ألقت الشرطة القبض على 28 مواطنا في عمليات متزامنة نفذتها في سبعة مناطق بمحافظة إسطنبول.

وجاءت الاعتقالات بعد أن أصدرت السلطات أوامرها باعتقال 40 مواطن اتهموا بتقديم مساعدات مالية للجماعة. كما صادرت قوات الأمن العديد من الوثائق الرقمية خلال المداهمات.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت السلطات التركية أوامر اعتقال بحق 44 مواطن على صلة بالجماعة داخل قيادة الشرطة، وتم اعتقال 25 منهم حتى الآن.

يذكر أن الحكومة التركية تتهم جركة جولن بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، ومنذ وقوع أحداث الانقلاب المزعوم اعتقلت السلطات آلاف الجنود والقضاة الذين لهم صلات بالحركة.

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