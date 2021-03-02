سجن برج العرب ينفذ الإعدام في 11 مدانا بقضايا جنائية

نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، 11 حكم إعدام بحق 11 مدانا في قضايا جنائية، داخل سجن برج العرب بالإسكندرية.وتم نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة تمهيدا لتسليمها لذويهم لدفنهم، وتم التنفيذ في حضور قيادات سجن برج العرب وعضو من النيابة العامة وطبيب شرعي ومندوب من الأوقاف.وتبين أن المحكوم عليهم متورطين في قضايا قتل وسرقة وحرق، ومن ضمنهم حكم الإعدام لجزار قتل زوجته وأبناءه، بالإضافة إلى قاتل والدته بتهشيم رأسها ثم إشعال النيران في جثتها، وآخر قتل شقيق طليق شقيقته مستخدما سلاحا آليا وأطلق على عدد من الأشخاص وقتل شخصا وأصاب آخرين.