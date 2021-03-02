لليوم الرابع.. انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة

انتظمت حركة رابع أيام الامتحانات في الفصل الدراسي الأول بالجامعات لعام 2020- 2021، وسط إجراءات احترازية مشددة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.واتخذت الجامعة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا، فألزمت الطلاب دخول الجامعة بالكمامات الطبية، كما وضعت كبائن تعقيم على بوابات الدخول بالإضافة لتهوية قاعات الامتحانات والحرص على تباعد الطلاب وتقليل كثافتهم.وتوافد الطلاب منذ صباح اليوم لتأدية الامتحان وحرصوا على ارتداء الكمامات والتي لا تسمح الجامعة الدخول بدونها، علاوة على ضرورة المرور على كبائن التعقيم، وشددت على ضرورة ارتداء الكمامات أيضا داخل الحرم الجامعي وبقاعات الامتحانات، وأيضا وجود تباعد اجتماعي بين الطلاب.وتباينت آراء الطلاب ما بين مؤيد ومعارض حول امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث أكد البعض على خطورة الموقف في ظل التزاحم بالشوارع والمواصلات العامة، على عكس آخرين والذين أكدوا على ضرورة سير الامتحانات بشكل طبيعي في ظل الأزمة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.