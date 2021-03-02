«صحة المنوفية» تطلق قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بقرية دلهموا

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، قافلة مجانية تشمل الكشف والعلاج، بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون وذلك بداية من الغد ولمدة يومين، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تنفذ في مركزي الشهداء وأشمون.وتضم قافلة حياة كريمة، التخصصات "نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، الجلدية خدمات الأشعة والتحاليل"، بالإضافة إلى الأدوية المجانية.وكشف الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الشئون الصحية في محافظة المنوفية، أن اليوم الثاني لحملة شلل الأطفال، قامت بالكشف خلال يومين على ٦٠٠الف طفل وتشهد الحملة استمرار لتحقيق النتائج الإيجابية في الوصول للأطفال، سواء في المنازل أو في المراكز والوحدات الصحية التابعة لمديرية الصحة، والمنتشرة في جميع المراكز والقرى.