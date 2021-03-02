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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نجاح أول جراحة وجه وفكين بتقنية «ثلاثي الأبعاد» لطفل بمستشفى حورس بالأقصر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:03 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح أول جراحة وجه وفكين لترميم عظام الوجه وقاع العين لطفل يبلغ من العمر 14عامًا باستخدام تقنية الطباعة الطبية ثلاثية الأبعاد تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بمستشفى حورس التخصصي بمحافظة الأقصر.

وأشارت الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أنه تم إدخال الطفل إلى مستشفى حورس التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر إثر تعرضه لحادث سير نتج عنه إصابته بكسور في عظام الوجنة والعين، حيث تم إجراء جراحة الوجه والفكين للطفل على يد فريق من أمهر أطباء واستشاري جراحات الوجه والفكين بالمستشفى، وذلك بإعادة تشكيل عظام الوجه وإصلاح الكسور وتثبيت عظمة الوجنة وإعادة بناء قاع العين للطفل باستخدام أحدث التقنيات الطبية في مثل هذه الجراحات (تقنية ثلاثي الأبعاد)، وهي عبارة عن استخدام شبكة معدنية يتم تشكيلها قبل إجراء العملية الجراحية على النموذج ثلاثي الأبعاد لتماثل الجهة السليمة.

وأضافت الهيئة، يضم الفريق الطبي بالمستشفى والذي أجرى العملية للطفل بنجاح، د. كريم القباني استشاري ورئيس قسم جراحات الوجه والفكين بالمستشفى، د. عبدالرحمن الزاهر طبيب مقيم، بالإضافة إلى فريق التمريض وفنيين الأشعة بالمستشفى، وأخصائي قسم التخدير د. أحمد إسماعيل.

وتابعت: أن هذه العملية هي الأولى من نوعها داخل محافظة الأقصر، حيث توفر منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين داخل نطاق المحافظة دون الحاجة للسفر إلى الداخل أو الخارج للعلاج على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية الدولية.

واستكملت الهيئة، أنه من المقرر تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل في الأقصر من خلال 66 منشأة صحية، تشمل "7 مستشفيات، 59 مركز ووحدة صحية"، وذلك بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر) بجودة وكرامة ودون تمييز.

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