رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط توجه برفع كفاءة أعمدة الإنارة في الجهة المقابلة للكورنيش

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:03 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
طباعة
أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية بمدينتي فارسكور والسرو لمتابعة أعمال التطوير التي تجري ببعض المناطق بهما بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، رافقها خلالها اللواء عاصم الطناني، مدير إدارة التخطيط بالجهاز.

واستهلت «عوض» تلك الجولة، بمتابعة الموقف التنفيذى بعملية تطوير كورنيش النيل بمدينة فارسكور، والتء تتضمن رفع كفاءة الممشى وسور الكورنيش وتزويده بأعمدة إنارة وبرجولات إضافية، وكذلك إنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار بالمنطقة تمهيدا لرصف الطريق بالأسفلت.

ووجهت رئيس قطاع الكهرباء بالبدء في رفع كفاءة أعمدة تغذية الكهرباء والإنارة الموجودة بالجهة المقابلة للكورنيش، مؤكدة على الانتهاء من كافة الأعمال المدرجة بخطة التطوير.

وواصلت جولتها بالمرور على شارع بورسعيد بمدينة السرو الجارى تطويره بطول ٦٠٠ م ومتفرعاته بطول ٢٠٠ م، إذ تابعت أعمال رفع كفاءة وتخطيط الشارع والانارة، كما تفقدت أيضًا عمليات التطوير التى تجرى بطريق كورنيش النيل بالمدينة بطول ١٠٠٠ م، لرفع كفاءة الممشى والسور ورصف الطريق، حيث بحثت "المحافظ" آليات تخطيط الطريق وفقًا لخط التنظيم الخاص بالمنطقة، وكذا مخطط قطاع الكهرباء لنقل أعمدة التغذية والانارة من ممشى الكورنيش إلى الجهة المقابلة ورفع كفائتهم وزيادة عددهم، وفى هذا السياق.. وجهت "محافظ دمياط" بإعداد الدراسات والمقايسات الخاصة بهذه الأعمال للبدء فى التنفيذ.

وأوضحت أن المحافظة تقوم بتنفيذ خمس مشروعات تطوير بمناطق مختلفة فى آن واحد بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وذلك لاستكمال خطة التنسيق الحضارى التء بدأتها المحافظة منذ فترة.

موضوعات متعلقة

الزمالك يكشف تفاصيل خطاب «فيفا» بشأن أزمة شيكابالا

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الصور

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

image description

محافظ دمياط توجه برفع كفاءة أعمدة الإنارة في الجهة المقابلة للكورنيش

image description

جامعة أسيوط: رسالة دكتوراة لباحث بحريني بشأن إصدار تشريعات لحماية المبدعين

image description

وكيل «تعليم دمياط»: لا شكاوى من الامتحان المتعدد بجميع المدارس

الأكثر قراءة

الزمالك يكشف تفاصيل خطاب «فيفا» بشأن أزمة شيكابالا

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

شركتا مودرنا وتاكيدا تسعيان لإجازة استخدام لقاح كورونا الأمريكي في اليابان

الآن.. تحميل نماذج استرشادية الصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"

هل ينتشر كورونا من لحوم الحيوانات البرية المجمدة؟

القبض على 6 تجار مخدرات في حملة مداهمات ببرلين

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

سعاد الصباح تصدر كتابًا يرصد فترة حكم جابر العيش وابنه صباح

الجمعة.. انطلاق ملتقى الحرف التراثية في نسخته السادسة بمتحف الطفل

«اتعلم تفتكر».. جديد عمرو العزب عن «ابن سينا للنشر»

عبد الدايم: 100 فعالية إبداعية احتفالا بـ«بورسعيد عاصمة الثقافة»