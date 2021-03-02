محافظ دمياط توجه برفع كفاءة أعمدة الإنارة في الجهة المقابلة للكورنيش

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية بمدينتي فارسكور والسرو لمتابعة أعمال التطوير التي تجري ببعض المناطق بهما بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، رافقها خلالها اللواء عاصم الطناني، مدير إدارة التخطيط بالجهاز.واستهلت «عوض» تلك الجولة، بمتابعة الموقف التنفيذى بعملية تطوير كورنيش النيل بمدينة فارسكور، والتء تتضمن رفع كفاءة الممشى وسور الكورنيش وتزويده بأعمدة إنارة وبرجولات إضافية، وكذلك إنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار بالمنطقة تمهيدا لرصف الطريق بالأسفلت.ووجهت رئيس قطاع الكهرباء بالبدء في رفع كفاءة أعمدة تغذية الكهرباء والإنارة الموجودة بالجهة المقابلة للكورنيش، مؤكدة على الانتهاء من كافة الأعمال المدرجة بخطة التطوير.وواصلت جولتها بالمرور على شارع بورسعيد بمدينة السرو الجارى تطويره بطول ٦٠٠ م ومتفرعاته بطول ٢٠٠ م، إذ تابعت أعمال رفع كفاءة وتخطيط الشارع والانارة، كما تفقدت أيضًا عمليات التطوير التى تجرى بطريق كورنيش النيل بالمدينة بطول ١٠٠٠ م، لرفع كفاءة الممشى والسور ورصف الطريق، حيث بحثت "المحافظ" آليات تخطيط الطريق وفقًا لخط التنظيم الخاص بالمنطقة، وكذا مخطط قطاع الكهرباء لنقل أعمدة التغذية والانارة من ممشى الكورنيش إلى الجهة المقابلة ورفع كفائتهم وزيادة عددهم، وفى هذا السياق.. وجهت "محافظ دمياط" بإعداد الدراسات والمقايسات الخاصة بهذه الأعمال للبدء فى التنفيذ.وأوضحت أن المحافظة تقوم بتنفيذ خمس مشروعات تطوير بمناطق مختلفة فى آن واحد بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وذلك لاستكمال خطة التنسيق الحضارى التء بدأتها المحافظة منذ فترة.