الأردن يدين إطلاق الحوثي لمقذوف عسكري على جازان

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إطلاق مليشيا الحوثي لمقذوف عسكري على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وأدى إلى إصابة 5 مدنيين، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني.وشدد المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ ومصالحها مترابطة، مؤكدا وقوف الأردن المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها وحماية مصالحها، متمنيا بالشفاء العاجل للمصابين.