تحرير 6229 مخالفة مرورية بالطرق الصحراوية

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت تحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهود الحملة - خلال 24 ساعة - بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 6229 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2508 تجاوز السرعة المقررة، 178 مخالفة السير بدون تراخيص، 43 مخالفة موقف عشوائى، 44 مخالفات شروط التراخيص.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.