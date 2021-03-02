5% من السكان في ألمانيا تلقوا تطعيمات ضد كورونا

عقب أكثر من شهرين على بدء حملة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا، تلقى نحو 5% من السكان جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا.وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء أنه تم إعطاء 6.4 مليون جرعة من لقاح مضاد لكورونا حتى الآن، موضحا أن نحو 4.2 مليون شخص تلقوا حتى الآن جرعة واحدة، بينما تلقى 2.2 مليون شخص جرعتين.ووفقا للبيانات، فإن متوسط نسبة الأفراد الذين تلقوا تطعيما في الولايات حتى الآن يبلغ 2.6 % من سكان الولاية.ووفقا لإحصاءات المعهد، فإن معظم الملقحين من كبار السن وعاملين في المستشفيات ودور المسنين وسكان دور رعاية المسنين.