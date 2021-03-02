«تشريعية البرلمان» تخاطب المحامين لمراجعة قرارها بشأن رسومها بقانون الشهر العقاري

أوصت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بتعليق العمل بنص المادة المتعلقة بفرض رسم 1% لصالح نقابة المحامين عند إجراءات التسجيل العقاري.وقررت اللجنة مخاطبة نقابة المحامين بمراجعة قرارها السابق بفرض ذلك الرسم.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم.وشهد الاجتماع مطالبات بدعوة نقابة المحامين وأعضاء النقابة وممثليها للحوار حول الاقتراحات الخاصة بإلغاء الرسوم الخاصة بنقابة المحامين عند التسجيل في الشهر العقاري وهي نسبة 1% التى تدفع لنقابة المحامين.