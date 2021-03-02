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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ أول وثالث مسابقة «كنوز مصرية»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:01 م
مسابقة كنوز مصرية
مسابقة كنوز مصرية
عمرو الشامي
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قدم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة لأبناء مراكز الشباب لحصولهم على المراكز «الثاني، والثالث» على مستوى الجمهورية بمسابقة "كنوز مصرية" للعام 2020-2021، بفوز فرق الموهوبين من طلائع المحافظة بالمركزين الثاني والثالث في الموسيقى الوترية والمسرح.

وأضاف نورالدين، أن مسابقة «كنوز مصرية» تهدف إلى تشجيع طلائع مصر الموهوبين في المجالات الفنية المختلفة، من خلال فتح باب التنافس أمام الفرق الفنية بمراكز الشباب، بالإضافة إلى اكساب الطلائع مهارات العمل التعاوني، علاوة على اكتسابهم الخبرات المختلفة من توجيهات أعضاء لجان التحكيم، وكذلك الكشف عن المواهب الفنية وصقلها بمحافظات مصر المختلفة، ويقوم بتحكيم المسابقة نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجالات التسابق الفنية المختلفة.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن مديرية الشباب والرياضة حققت فوزا كبيرا على مستوى الجمهورية، بفوز فريق الموسيقى الوترية بمركز شباب دسوق بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية بمسرح وزارة الشباب ممثلا لمركز شباب دسوق،وفاز فريق المسرح بمركز شباب الجرايدة، التابع لإدارة شباب بيلا،ومركز شباب كفر الشيخ التابع لإدارة شباب كفر الشيخ بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، مقدما التهنئة للفرق الفائزة ولفريق العمل بإدارة الطلائع بالمديرية والمشرفين على الفرق بمراكز الشباب،متمنيا لهم التقدم والنجاح محققين مكانة عالية تليق بمحافظة كفرالشيخ على مستوى الجمهورية.

يذكر أن قدم فريق دسوق مقطوعات موسيقية جماعية شملت "إعلان مستشفى 500500، قادرين نعملها، موسيقى الرضا والنور، كذا فردية، موسيقى نسم علينا الهوى، مقطوعات 100 سنة سينما"، وقدم فريقي الجرايدة، بيلا، كفرالشيخ، عروض مسرحية على مسرح الوزارة تضمنت عرض مسرحي "الواد ميشو الشقي، السندباد البحري"، في إطار مشاركة الفرق الواعدة من الموهوبين الصغار ضمن الشعب التجريبية التي ترعاها إدارة الطلائع.

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