«النواب الليبي»: لا نية لتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة في سرت

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، انه لا نية لتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة في سرت الإثنين المقبل، مشيرا إلى أنه لم يتسلم طلب تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة بعد مزاعم رشاوى منتدى الحوار، وفقا لقناة العربية الإخبارية.و قالت صباح جمعة الحاج، نائب مقرر مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، إنه لا نية لتأجيل جلسة المجلس التي ستعقد يوم الاثنين المقبل بمدينة سرت؛ لمنح الثقة للحكومة.وأوضحت في تصريحات صحفية، أنه "من المفترض تسليم التشكيل الحكومي لرئيس مجلس النواب قبل انعقاد الجلسة"، مشيرة إلى أن المجلس لم يتسلم أسماء المرشحين حتى الآن.وكان من المقرر أن تعقد جلسة منح الثقة للحكومة الأسبوع الماضي، إلا أن بعض التدابير الأمنية حالات دون ذلك.