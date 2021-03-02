تحريات غرق شاب في حمام سباحة بالعياط: لا شبهة جنائية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقًا داخل حمام سباحة بمزرعة في العياط، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.و تعرض شاب للغرق بحمام سباحة داخل مزرعة في العياط، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.و تلقت غرفة النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بحمام سباحة، داخل مزرعة بالعياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لشاب يعمل بالمزرعة، حاصل على بكالوريوس هندسة، تعرض للغرق بحمام السباحة، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.