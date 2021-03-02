طلاب بالإسكندرية عن الفلسفة: «الامتحان سهل»

نشر امتحان الفلسفة والمنطق اليوم، والذي استغرق 60 دقيقة، البهجة بين صفوف طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي بالإسكندرية.تقول الطالبة حلا محمد لـ"الدستور"، إن الامتحان سهل للغاية والوقت كاف ولا يوجد أي من الأسئلة التي تستغرق تفكيرا إضافيًا.وقالت الطالبة إيلن مصطفى، إن الامتحان جاء بنظام الاختيارات 21 سؤالا، مكملة كنا نخشى أجواء الامتحانات في ظل القرارات الجديدة ولكن ما تم حتى الآن مطمئن للغاية، إلا إذا حدثت أي مشكلات بالسيستم فيما بعد.من جانبه قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن هناك تشديد بالالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، مضيفًا أن غرفة العمليات مستمرة طوال فترة الامتحانات، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها على الفور، كما اكد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب والعاملين.