أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية

نجح قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط 6 قضايا أبرزها "بضائع أجنبية الصنع، أقمشة".وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 36 قضية أبرزها "مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح".ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط 1290 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 260 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 4 قضايا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.