«تعليم بورسعيد»: لا شكاوى بامتحانات النقل للثانوية التجارية

تفقد نبوى باهو وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، مدرسة زينب ‏الكفراوي الثانوية التجارية للبنات لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية لصفوف ‏النقل.وأشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالي عدد طلاب بالصف الثاني الثانوي التجاري ‏بالمحافظة هو 5172 طالبا وطالبة مقيدين في 7 مدارس تجارية، مشددا على أن ‏الامتحانات تجرى وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا ‏المستجد.وأضاف باهي، أنه تفقد مدرسة زينب الكفراوي الثانوية التجارية للبنات، حيث تؤدي ‏‏211 طالبة مقيدات بالصف الثاني امتحاني اللغة العربية والسكرتارية الأفرنجي ‏موزعين على 16 لجنة داخلية دون وجود شكاوى من صعوبة الأسئلة أو أي ‏مشكلات أخرى.‏