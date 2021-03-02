«تعليم بورسعيد»: لا شكاوى بامتحانات النقل للثانوية التجارية
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:56 م
بورسعيد:شيماء رشادطباعة
تفقد نبوى باهو وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، مدرسة زينب الكفراوي الثانوية التجارية للبنات لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية لصفوف النقل.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالي عدد طلاب بالصف الثاني الثانوي التجاري بالمحافظة هو 5172 طالبا وطالبة مقيدين في 7 مدارس تجارية، مشددا على أن الامتحانات تجرى وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف باهي، أنه تفقد مدرسة زينب الكفراوي الثانوية التجارية للبنات، حيث تؤدي 211 طالبة مقيدات بالصف الثاني امتحاني اللغة العربية والسكرتارية الأفرنجي موزعين على 16 لجنة داخلية دون وجود شكاوى من صعوبة الأسئلة أو أي مشكلات أخرى.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالي عدد طلاب بالصف الثاني الثانوي التجاري بالمحافظة هو 5172 طالبا وطالبة مقيدين في 7 مدارس تجارية، مشددا على أن الامتحانات تجرى وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف باهي، أنه تفقد مدرسة زينب الكفراوي الثانوية التجارية للبنات، حيث تؤدي 211 طالبة مقيدات بالصف الثاني امتحاني اللغة العربية والسكرتارية الأفرنجي موزعين على 16 لجنة داخلية دون وجود شكاوى من صعوبة الأسئلة أو أي مشكلات أخرى.