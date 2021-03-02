الفلسفة والأحياء ترسمان البسمة على وجوه طلاب الثاني الثانوي بشبرا

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي بحي شبرا امتحانات الفصل الدراسي الأول لمادتي الأحياء للشعبة العلمية والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وارتسمت البسمة على وجوه الطلاب عقب خروجهم من اللجان تعبيرا عن سهولة الأسئلة وعدم مواجهة أي مشكلة في التسجيل في منصة الامتحانات، مؤكدين أن هناك تحسنًا ملحوظًا في "السيستم" الخاص بالامتحانات.وقال أحمد جمال طالب بالقسم العلمي، إن الأحياء لم يكن بها صعوبة تذكر والوقت كان كاف لحله. وقال أحمد عادل طالب بالقسم الأدبي إن امتحان الفلسفة والمنطق كان سهلا وجميع الطلاب استطاعوا إنهاء الحل قبل نهاية الوقت.وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة «من المنزل» في آخر كل شهر، بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.