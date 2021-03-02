المعفاة

المجالس الطبية المتخصصة.. الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات ذوي الإعاقة

تخفيفا على ذوي الاحتياجات الخاصة عبء الذهاب إلى المستشفيات للحصول على التقرير الطبي الخاص بحالتهم المرضية للحصول على سيارات مجهزة خصيصا لحالتهم معفاة من الضرائب وفرت وزارة الصحة موقعا إلكترونيا للمجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يمكن من خلاله الاستعلام عن النتيجة دون تحمل عبء الذهاب إلى العيادات خاصة في ظل الأوضاع الراهنة للبلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر خلال موجته الثانية بسرعة فائقة تزيد الموجة الأولى بـ 70%.





خطوات حجز كشف طبي لذوي الاحتياجات الخاصة

يمكن لأصحاب الاحتياجات الخاصة حجز كشف طبي شامل إلكترونيا للحصول على سيارة مجهزة و معرفته من الضرائب :-







تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للمجالس الطبية المتخصصة التابعة لمستشفيات وزارة الصحة من خلال هذا الرابط ( من هنا





كتابة بيانات الراغب في حجز الكشف الطبي كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، العنوان)





تحديد جنس المريض ( ذكر، أنثى)





كتابة الحالة الاجتماعية





كتابة وظيفة الراغب في حجز الكشف





تحديد مكان المستشفى الراغب في إجراء الفحوصات بها





تحديد التوقيت المناسب له للكشف





الضغط على كلمة حجز وستظهر رسالة بمكان وتوقيت الحجز





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الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عقب حجز موعد لإجراء فحص شامل عن طريق رابط المجالس الطبية المتخصصة.. الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات ذوي الإعاقة وهي:-





بطاقة الرقم القومي للراغب في الحصول على السيارة.





بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.





تقرير طبي يوضح حالته المرضية بالتفصيل مستخرج من إحدى مستشفيات حكومية التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

يدير الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابطمن الضرائب والرسوم الجمركية، وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على نتيجة الكشف الطبي إلكترونيا.