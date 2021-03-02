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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة الدقهلية» تعلن خطة القوافل الطبية العلاجية خلال مارس

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:54 م
جريدة الدستور
عمرو الحوتى
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اعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن خطة القوافل العلاجية لشهر مارس ٢٠٢١، حرصًا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكافة المناطق، وذلك في إطار الجهود  التي تبذلها  وزارة الصحه لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

وأضاف وكيل الوزارة، في بيان، أن مديرية الصحة وضعت خطة القوافل بمعدل حوالي 6 قوافل طبية علاجية خلال الشهر على مستوى المحافظة، تشمل تنفيذ القوافل في قرية 53 أبوماضي بمركز بلقاس يومي ١و٢ مارس، وقرية السلول مركز جمصة يومي 5 و6 مارس وقرية 55 أبوماضي يومي 8 و9 مارس، وقرية الرحمانية مركز ميت غمر يومي 15 و16 مارس وقرية 37 الدرافيل مركز بلقاس يومي 22 و23 مارس وقرية بطرس  مركز شربين يومي 29 و30 مارس.

وأكد على أهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجيه المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف الوصول إلى جميع قرى ومراكز ومدن المحافظة، متمنيًا للجميع الصحة والسلامة.


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