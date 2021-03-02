رصد 23 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 23 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات إدلب (14) واللاذقية (6) وحماة (1) وحلب (2).وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ بشكل عام 2744 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية يبلغ 4 ملايين و747 ألفا و992 طنا.