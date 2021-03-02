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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الأفضل».. فوز 10 مدارس في مسابقة جوائزها 80 ألف جنيه بكفر الشيخ

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:53 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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أعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فوز 10 مدارس من بين 50 مدرسة شاركت في مسابقة "أفضل مدرسة" بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وتم منح أصحاب المراكز الأولى جوائز مالية 12 ألف جنيه لكل مدرسة، والمدارس التي فازت بالمركز الثاني 5 آلاف جنيه، و3 ألاف جنيه لكل مدرسة فائزة بالمركز الثالث، وتم منح درع التميز لمدرسة الشهيد سمير بركات للغات، مؤكدة أن مجموع الجوائز بلغت 80 ألف جنيه، وجميعها من المشاركات المجتمعية،ولم تتكلف الإدارة أي مبالغ مالية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية للإعلان عن فوز المدارس المشاركة في المسابقة، بحضور الدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والدكتور عادل حجاج، وكيل إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومديري الإدارات التعليمية.

وقالت وكيل الوزارة، إن اللجنة قسمت المدارس على 4 فئات، الأولى مدارس المجمعات، الإعدادية، الثانوية، ومدارس اللغات، وفي الفئة الأولى مدارس المجمعات فاز مجمع مدرسة زراعة ميت علوان بالمركز الأول، ومجمع وحدة مسير بالمركز الثاني، ومجمع دقميرة بالمركز الثالث.

وأضافت كشك، أما التعليم الإعدادي فازت بالمركز الأول مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم، وبالمركز الثاني مدرسة حسني زهرة الإعدادي بالحمراوي، والثاني مكرر الشهيد محمد قحوف بمتبول، وبالمركز الثالث فازت مدرسة قراجة، أما التعليم الثانوي فازت بالمركز الأول الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات، وبالمركز الثاني مدرسة إبراهيم الشناوى بالحمراوي، أما مدارس اللغات فازت بالمركز الأول مدرسة علي عبد الشكور للغات، وفازت بدرع التميز مدرسة الشهيد سمير بدوي.


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