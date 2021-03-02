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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة إماراتية: المساعدات الإنسانية للسودان ترسيخ لدور الدول الإنساني

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:53 م
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية للسودان
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رأت صحيفة (البيان) الإماراتية، أن إرسال المساعدات الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية إلى دولة السودان تعكس علاقات الأخوة وتجسّد الاهتمام بترسيخ الدور الإنساني للدول، الذي يتّسع نطاقه ليشمل البعيد والقريب في هذا العالم الواسع.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحياتها اليوم الثلاثاء - تحت عنوان "صورة الإمارات النبيلة" أن أهمية هذه البادرة تظهر جلية واضحة، من حقيقة أن أكثر من 700 ألف شخص سيستفيدون منها، وأنها كذلك تعزز من قدرات السودان على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات فعّلت جسرًا جويًا على مدار الربع الأخير من العام الماضي، لنقل المساعدات المقدمة من المجتمع الإنساني الموجود في دبي، لدعم وإغاثة المتضررين من الفيضانات المدمرة في السودان، ومساعدة عشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين الفارين من إقليم تيغراي في إثيوبيا إلى السودان.

وذكرت أن مثل هذه البادرة الإنسانية، تظهر أهمية قدرات الإمارات اللوجستية وبنيتها التحتية، التي لم تتوقف عن خدمة العالم في أحلك الظروف وأصعبها. وهي في الوقت ذاته، تؤشر على مقدار الدعم الذي تقدمه الدولة وقيادتها للمجتمع الإنساني، لتمكينه من القيام بمسؤولياته وأداء واجباته إزاء كافة المتضررين من الكوارث الطبيعية، وغيرها من الأزمات والظروف الطارئة.

واختتمت الصحيفة بالقول "إن هذا الدعم يجسد أحد الجوانب العديدة التي تعبر عن صورة الإمارات الإنسانية النبيلة، وسمعتها الطيبة".

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