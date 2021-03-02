رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات 4 كليات

استكمل الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسي أسعد، نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن الباجوري، نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الجولة التفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة، بزيارة كليات التربية والطفولة المبكرة والطب البيطري والزراعة والتربية الرياضية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد، أيضا تواجد الطلاب والأساتذة والمراقبين فى المواعيد المحددة لبدأ الامتحانات، والتأكد من التزام جميع المتواجدين باستخدام وسائل الحماية اللازمة، وتواجد طبيب بكل صالة من صالات الامتحانات، وتخصيص غرفة عزل بكل دور به لجان، بالإضافة إلى تخصيص غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها.واستطلع رئيس الجامعة آراء الطلاب حول توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسؤال الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم، موجها الطلاب بأهمية الالتزام بالمسافات البينية خلال بالكليات، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب وتأدية الإمتحانات دون أية مشاكل.