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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: الإخوان تنشر نفوذها في سويسرا بتجنيد مقدمي البرامج

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:51 م
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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تعمل جماعة الإخوان الإرهابية في نشر أفكارها الإرهابية المتطرفة في سويسرا، عن طريق التحكم في وسائل الإعلام السويسرية وعدد من مقدمي البرامج، أبرزهم مقدمة البرامج في الراديو السويسري "إس آر إف" أميرة الجباجي، حسبما أفادت صحيفة "نويه زوريشر" السويسرية الناطقة بالألمانية.

وشنت أميرة الجباجي ذات الأصول العراقية، حربا ضد الخبيرة في شؤون التنظيمات الإسلامية المتطرفة والناقدة الكبيرة للإخوان فيي سويسرا، سعيدة كيلر مساهلي، في مقال لها على الإنترنت ووصفتها بأنها "متطرفة يُسمح لها بنشر الخطابات البغيضة وسموم ضد الديمقراطية مرارًا وتكرارًا".

لم تتوقف "الجباجي" عند هذا الحد، بل هاجمت أيضا مقر عملها راديو "إس آر إف" لنشره تصريحات مساهلي، وقالت "هكذا تفضل وسائل الإعلام صنع الرأي من جانب واحد والعزلة، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى التطرف".

ووفقا لما نشرته صحيفة "نويه زوريشر"، فإن مقدمي البرامج والعاملين في الإذاعة السويسرية (SRF) من المفترض أنهم ملتزمون بضبط النفس، كما أن الراديو السويسري يفرض عليهم عدم الخوض في القضايا السياسية على الإنترنت، وفي حالة رغبة أيا من العاملين في المحطة الإذاعية كتابه رأيه السياسي عبر الإنترنت، عليه أولا استشارة رؤسائه، مع مراعاة الحد الأدنى من الأسلوب والذوق وفق اللوائح الداخلية.

وقالت الصحيفة السويسرية، "ترى الإذاعة تصريحات "الجباجي" على أنها " زلة لسان" أو رد فعل عفوي على شخص تراه منتقدا للإسلام، ولكن في حالة تفحصنا تاريخها المهني، نجد أن تصريحاتها لم تكن زلة لسان وإنما تعبيرا عن موقفها الأساسي، مضيفة لقد كشفت تصريحاتها عن مدى سهولة تأثر الصحفيين بالمواقف والأيديولوجيات الإسلامية المتطرفة، ليس فقط في الإذاعة السويسرية، لكن في كل وسائل الإعلام الأخرى".

جدير بالذكر أن أميرة الجباجي مقدمة برامج تعمل في الإذاعة السويسرية منذ عام 2015، كما أنها رئيسة مركز أبحاث مثير للجدل يتبنى أفكار الإسلاميين المتطرفين،وهي على صلة وثيقة بجمعية المنظمات الإسلامية في زيورخ (VIOZ) والمحسوبة على جماعة الإخوان، وتعد المتحدث الإعلامي للجمعية وتقدم الفعاليات التي تنظمها الجمعية، وفقا للصحيفة السويسرية.

وخلال مسيرتها المهنية تم تقديم قرابة 20 شكوى ضدها بسبب مواقف مشابهة، حيث تدأب على الترويج لوجهة نظر واحدة فقط بعيدا عن الحيادية والموضوعية، كما أنها تستضيف أفراد مشكوك في هويتهم السياسية مثل فريد حافظ عالم السياسة في النمسا وأحد المشتبه بهم في تحقيقات الإخوان التي تجريها السلطات النمساوية.

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، قدمت مارياني بيندر، النائبة عن الحزب الديمقراطي المسيحي "يمين وسط مشارك في الحكومة"، استجوابا في البرلمان حول أنشطة الإخوان في سويسرا.

ونقل الاستجواب عن الناشطة السويسرية في مجال حقوق الإنسان والخبيرة في الإسلام السياسي، سعيدة كيلر مساهلي، قولها إن "سويسرا تعد جزءًا من شبكة الإخوان المسلمين التي تمتد عبر أوروبا".

وتابعت "يعتبر الإخوان المسلمون الآن مصفوفة لجميع المنظمات الإرهابية، سواء كانت داعش أو طالبان أو الجماعة الإسلامية في الهند وباكستان أو بوكو حرام في إفريقيا أو القاعدة"، مضيفة "كل هذه المنظمات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين أيديولوجيًا أو ماليًا أو شخصيًا".

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