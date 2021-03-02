روسيا: لم نتسلم ردا من أمريكا حول مقترحات «عدم جواز نشوب حرب نووية»

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، فالنتينا ماتفيينكو، أن بلادها لم تتلق بعد ردًا من واشنطن على الاقتراح الداعي لتوقيع بيان مشترك بشأن عدم جواز نشوب حرب نووية والتدخل في الشؤون الداخلية.وقالت ماتفيينكو في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "لقد تقدمنا إلى إدارة دونالد ترامب بعدة مقترحات وتحديدا لتوقيع بيان مشترك بشأن عدم جواز الحرب النووية وعدم جواز التدخل في شؤون بعضنا البعض، ولم نتلق إجابة من الإدارة السابقة".وأضافت: "لقد جددنا مقترحاتنا للإدارة الأمريكية الجديدة، وحتى الآن لا توجد إجابة، ويمكن افتراض أن لديهم العديد من المسائل الأخرى ذات الأولوية، بما في ذلك القضايا الداخلية، وهم بحاجة للبحث والتمحيص".وكان السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف قد صرح في وقت سابق بأن بلاده تعول على استجابة الولايات المتحدة للمبادرة الروسية الرامية لتبني بيان حول عدم جواز نشوب حرب نووية، مؤكدا أن هذه الوثيقة يجب أن تتضمن أيضا فكرة عدم جواز أي نزاع مسلح بين القوى النووية.يذكر أن روسيا تقدمت بهذه المبادرة في أكتوبر عام 2018 لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.