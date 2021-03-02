وكيل «صحة قنا» يتابع سير عمل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

تابع الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، الفرق المتحركة التي تقوم بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في مدينة قنا، للإطمئنان على سير العمل.وأطمئن وكيل الوزارة خلال متابعته، على تطعيم الأطفال وفقًا للخطة الموضوعة، والعمل من منزل لمنزل فضلًا عن وضع العلامات الدالة على التطعيم على جميع المنازل التى بها أطفال وتم تطعيمهم.وتأكد تواضروس، من المواطنين بالمنازل علي تطعيم أطفالهم ووصول الخدمة لجميع المستهدفين، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل، مؤكدًا على التزام جميع الفرق الطبية بالخطة الموضوعة وتحقيق مستهدف كل فريق.وقال وكيل الوزارة في تصريحات لـ"الدستور" ان العمل يجري في مختلف انحاء مدن ومراكز محافظة قنا، لافتًا إلي ان الفرق الطبية تجوب القري والنجوع والمنازل المختلفة لتطعيم الاطفال من مرض شلل الأطفال