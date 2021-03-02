«السيستم يتحسن».. طلاب الصف الثاني الثانوي يشيدون بامتحان الفلسفة (فيديو)

أجرى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الفلسفة والمنطق بمدرسة الشهيد على أحمد فهمي "الجيزة الثانوية بنات سابقا" بمنطقة الجيزة صباح اليوم الثلاثاء بنظام التابلت، وسط إجراءات احترازية مشددة حرصا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.وقالت مريم أشرف إحدى الطالبات، إن الامتحان كان جيدًا ويخلو من الصعوبات إلا أن الدخول على المنصة يأخذ كثيرًا من الوقت بالإضافة إلى أن الواي فاي الخاص بالمدرسة لا يعمل، ما يتسبب في ضياع وقت الامتحان، لافتة إلى أن السيستم سقط لدى قليل من الطلاب، قائلة "السيستم يتحسن تدريجيا".وهذا ما أكدته إحدى زميلاتها والتي أضافت أن السيستم فتح في نصف الوقت بينما في الامتحانات السابقة كان لا يعمل من الأساس، مشيرة إلى أن اللجان دون رقابة غابت عنها الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.وتابعت أنه لا يوجد انترنت داخل المدرسة والطلاب يعتمدون على الباقة الخاصة بهم، معلقة "مكنتش هتفرق كتير لو امتحنا في البيت".ومن جانبها أوضحت إحدى الطالبات بالصف الثاني الثانوي، أن الامتحان كان جيدًا وبمستوى الطالب المتوسط مقارنة بالامتحانات السابقة، بينما الأزمة في السيستم والذي يبدأ في العمل في نصف الوقت، مؤكدا أن أول أيام الامتحانات كان هناك إجراءات احترازية مشددة والتي بدأت في الاختفاء تدريجيًا.