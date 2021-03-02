إصابات «كورونا» في عمان تتجاوز 142 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا المستجد بالسلطنة، بلغ 142 ألفا و169 إصابة.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء - أن إجمالي عدد المتعافين 132 ألفا و945 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 94 %، بالإضافة لتسجيل إجمالى عدد الوفيات 1580، بنسبة 11.1% من إجمالى الإصابات.