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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

عميد «إعلام الأزهر»: لا يوجد إصابة أو اشتباه بكورونا بين الطلاب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:48 م
جريدة الدستور
إسلام أبوالمجد
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قال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، إن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل لجان الامتحانات للتصدي لعدوي وباء فيروس كورونا المستجد.

وتابع عميد كلية الإعلام بجامعة في تصريحات صحفية، أنه في حال الاشتباه في وجود أي أعراض لمرض فيروس كورونا المستجد يتم فورًا نقله إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن عملية الامتحانات تسير في هدوء تام ولا يوجد أي حالة إصابة أو اشتباه بين الطلاب حتى اللحظة.

وأكد "السعيد" توفير أجهزة طبية لقياس درجة الحرارة لمنسوبي الجامعة في مداخل الكليات للاطمئنان على حالة الطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطلاب، وارتداء الجميع للكمامات.

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