توفير جهاز رنين مغناطيسي لمرضى الأورام بقنا والبحر الأحمر

وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على توفير جهاز «الرنين المغناطيسي 1.5 تسلا» لخدمة مرضى الأورام بمحافظتي قنا والبحر الأحمر.ويساهم توفير جهاز «الرنين المغناطيسى 1.5 تسلا» بمركز أورام قنا في تخفيف العبء عن كاهل المرضى في محافظتى قنا والبحر الأحمر خاصة مع الانتهاء من إنشاء امتداد مبنى مركز الأورام بقنا بتكلفة تتجاوز 86 مليون جنيه.ووجهت زايد بسرعة توفير الجهاز لخدمة المرضى على وجه السرعة.